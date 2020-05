Altri 1'800 morti in un solo giorno

NEW YORK - Gli Stati Uniti hanno riportato ieri oltre 1'800 morti in 24 ore a causa del nuovo coronavirus, un saldo in leggero calo rispetto ai giorni precedenti, secondo il conteggio della Johns Hopkins University, continuamente aggiornato.

Questi 1'883 decessi portano il bilancio totale dell'epidemia negli Stati Uniti a oltre 64'700 vittime. È il prezzo più pesante pagato da un paese in valore assoluto, anche se proporzionalmente alla sua popolazione Belgio, Spagna, Italia, Regno Unito e Francia sono maggiormente colpiti.

Gli Stati Uniti hanno anche il maggior numero di persone con diagnosi di Covid-19, con oltre 1,1 milioni di casi registrati ufficialmente. Quasi 165'000 persone vengono dichiarate guarite.

Per tre giorni i bilanci americani delle 24 ore avevano ripreso a salire, con decessi giornalieri tra i 2'000 e i 2'500. I rapporti giornalieri negli Stati Uniti non sono scesi al di sotto dei 1'000 morti nell'ultimo mese.

Piano di cooperazione globale - "World against Covid-19", il mondo contro il coronavirus: su iniziativa della Commissione europea Italia, Francia, Germania e Norvegia insieme al Consiglio europeo annunciano un piano di cooperazione globale per la ricerca di un vaccino contro il Covid-19. L'iniziativa è definita in un lettera che il quotidiano "La Stampa" ha pubblicato ieri sera in esclusiva per l'Italia e culminerà lunedì 4 maggio in una conferenza di donatori con cui si punta a raccogliere almeno 7,5 miliardi di euro.

Il testo è firmato dal premier Giuseppe Conte, dal presidente francese Emmanuel Macron, dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, dalla premier norvegese Erna Solberg e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Record di nuovi casi in India - L'India registra il record di nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: ne sono stati registrati 2'293. Lo rende noto il ministero della salute, secondo quanto riporta la CNN. In tutto il paese si contano almeno 37'366 contagiati e 1'218 morti. Il lockdown, che sarebbe dovuto finire domani, è stato esteso di altre due settimane, anche se ci sarà un allentamento delle restrizioni.

Intanto nel vicino Pakistan sono stati superati i 18'000 casi di coronavirus, dopo i 1'275 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime in totale sono 417, secondo le cifre fornite dalle autorità. Ieri c'era stato il record di vittime in un giorno, 32. Le province del Punjab e del Sindh sono le aree più colpite, con oltre 13'000 casi.

Forte incremento per il Perù - Il Perù ha subito oggi un forte incremento dei casi di contagio da coronavirus, che sono cresciuti di quasi 4'000 nelle ultime 24 ore, a 40'459. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie peruviane, aggiungendo che nello stesso periodo i morti hanno raggiunto quota 1'124. Da notare, per quanto riguarda il numero dei contagi, che il Perù è al secondo posto nella classifica dei paesi latinoamericani più colpiti dopo il Brasile (91'589, +6'209 nelle ultime 24 ore), avendo poco meno della metà dei contagiati con una popolazione sette volte minore del colosso sudamericano, che conta anche 6'329 morti (+428).

Secondo quanto emerge da una statistica elaborata dall'ANSA per 34 nazioni e territori latinoamericani, seguono l'Ecuador (26'336 contagi e 1'063 morti), il Messico (19'224 contagi e 1'859 vittime) e il Cile (rispettivamente 17'008 e 234).