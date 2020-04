Gli 007 Usa: il virus che sta mettendo in ginocchio il mondo non è stato creato dall'uomo

WASHINGTON - Il coronavirus, che sta mettendo in difficoltà il mondo intero, non è stato creato dall'uomo e non è "scappato" (o rilasciato di proposito) da qualche laboratorio.

A questa conclusione sono giunte varie agenzie d'intelligence statunitensi, come dichiarato dal direttore dell'ente che coordina il lavoro comune di sigle come Cia, Nasa e così via. Nella nota, citata dalla Associated Press, gli 007 affermano che proseguono le indagini per capire se le origini della pandemia siano da ricollegarsi «al contatto con animali infetti o se è stato il risultato di un incidente nel laboratorio a Wuhan».

Le analisi contraddicono le dichiarazioni di alcuni esponenti della comunità scientifica come il premio Nobel Luc Montagnier, che si diceva sicuro che il coronavirus fosse stato creato in laboratorio.