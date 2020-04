L'Oms rileva degli sviluppi positivi ma invita a «rimanere vigili e attenti»

GINEVRA - «La situazione rimane seria» e «non uniforme» in Europa, dove «Spagna, Italia, Regno Unito, Germania e Francia hanno ancora il più alto numero di casi, ma grazie alle misure di distanziamento vediamo una riduzione nei nuovi casi».

Si tratta di sviluppi positivi, ha detto dichiarato oggi Hans Kluge, direttore regionale per l'Europa dell'Oms, durante una conferenza stampa in merito al coronavirus. Secondo Kluge il coronavirus «non perdona» e per questo i Paesi che stanno passando alla fase 2 devono «rimanere vigili e pazienti, pronti a innalzare di nuovo le misure» di contenimento «quando e dove necessario».

Spagna, decessi giornalieri in calo - È sceso a 268 il bilancio giornaliero dei morti provocati dal coronavirus in Spagna, un calo del 17,5% rispetto ai 325 del giorno precedente. Lo ha reso noto oggi il governo. Nel complesso la Spagna registra così 24.543 decessi a fronte di 213.435 casi di contagio. Le persone guarite finora sono 112.050.

50 euro per riparare la bici - Incitare i francesi a prendere la bici invece della metropolitana o i trasporti pubblici: questa la parola d'ordine del governo di Parigi in vista della fine delle misure di rigido confinamento contro il coronavirus, a partire dall'11 maggio.

Tra le misure previste dall'amministrazione francese, un buono di 50 euro per far riparare la propria bici presso uno dei ciclisti elencati in una specifica piattaforma on-line. Citata dal quotidiano Le Parisien - che per primo ha rivelato la notizia - la ministra per la Transizione Ecologica Elisabeth Borne sottolinea l'importanza di promuovere l'uso della bici durante la fase 2 e indurre le persone a scegliere il proprio mezzo di trasporto ecologico per andare al lavoro.

Superate le 6000 vittime in Iran - Salgono a 94.640 i casi di coronavirus in Iran, con 983 contagi registrati nelle ultime 24 ore, ai minimi quotidiani da 40 giorni. Le nuove vittime sono 71, per un totale di 6.028 decessi confermati. Lo ha annunciato il portavoce del ministero della Salute iraniano Kianoush Jahanpour.

Yemen, primi due decessi ufficiali - Lo Yemen ha reso noto di aver registrato i primi due decessi per coronavirus, dopo aver segnalato nei giorni scorsi cinque casi confermati di Covid-19. Lo ha riferito al Jazeera online, sottolineando che le Nazioni Unite hanno affermato di temere che l'epidemia potrebbe diffondersi inosservata nel Paese, dove milioni di persone sono costrette ad affrontare una carestia e mancano di cure mediche.

La guerra dello Yemen tra ribelli Houthi e truppe filo-governative si è intensificata nel marzo 2015, quando una coalizione militare a guida saudita è intervenuta contro i ribelli che ancora controllano gran parte del Paese, compresa la capitale. Più di cinque anni di guerra civile hanno tra le altre cose gravemente degradato il servizio sanitario del paese, rendendolo assolutamente inadeguato a far fronte a Covid-19.