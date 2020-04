Incendio in un cantiere, almeno 38 morti.

SEUL - Almeno 38 persone sono morte e altre 10 sono rimaste ferite oggi in un incendio in un cantiere in Corea del Sud. L'incendio, riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap, è divampato in tarda mattinata in una struttura a quattro piani di Icheon, 80 chilometri a sud-est di Seul, ed è stato domato dopo circa cinque ore.

Secondo la stessa fonte, il numero finale delle vittime potrebbe però essere ancora più pesante poiché molte delle 78 persone che si ritiene lavorassero al momento dell'incendio risultano ancora disperse.

«Il fuoco sembra essersi diffuso molto rapidamente, con le vittime apparentemente incapaci di fuggire durante l'incendio», hanno detto i pompieri.

keystone-sda.ch (Lee Jong-hoon)