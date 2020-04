Scoperto l'uomo che terrorizzava i comuni del Centro Italia con i suoi bigliettini

ARCIDOSSO - È stato finalmente scoperto l'uomo che con i suoi bigliettini stava terrorizzando gli abitanti di numerosi comuni del Centro Italia.

Z.A., 45enne originario di Roma ma residente a Terni, era stato notato la prima volta nel mese di febbraio mentre divulgava dei cartoncini contenenti frasi inquietanti, come ad esempio: «Non vi basterà la vita per pagare i danni causati dalla carogna... pagherete con quello che avevate prima del suo arrivo». Molti i cittadini che, preoccupati e allarmati, avevano segnalato l'accaduto ai carabinieri.

Negli scorsi giorni i militari di Arcidosso, in provincia di Grosseto, hanno sorpreso l'uomo proprio mentre stava per imbucare uno dei tanti biglietti nella buca delle lettere di un'abitazione. I carabinieri hanno provveduto a condurlo in caserma, dove è emerso che il soggetto aveva svolto questa sua "insolita attività" di minaccia praticamente in tutto il Centro Italia. E al momento del fermo, durante la perquisizione, sono stati trovati altri 120 bigliettini dello stesso tipo.

E in caserma si è pure scoperto che l'uomo era già noto alle forze dell'ordine per reati contro lo Stato e la pubblica amministrazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali e altri reati contravvenzionali.

Il pregiudicato è stato così deferito all’autorità giudiziaria per i reati di vilipendio delle istituzioni costituzionali, pubblicazione e diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico, procurato allarme presso l’autorità e molestia o disturbo alle persone.

Proprio in virtù dei suoi precedenti penali, i carabinieri hanno richiesto e ottenuto l’allontanamento del pregiudicato con foglio di via obbligatorio con il divieto di ritorno nel Comune di Arcidosso per anni due.