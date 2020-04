L'Italia supera i 200'000 contagi

MILANO - L'Italia supera la soglia dei 200'000 contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al coronavirus, le vittime e i guariti. Ad oggi sono infatti 201'505, con un incremento rispetto a ieri di 2091. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. L'aumento ieri era stato di 1739.

Si conferma anche il calo dei malati per coronavirus. Sono complessivamente 105'205, 608 meno di ieri. La diminuzione ieri era stata di 290 mentre domenica c'era stato un incremento di 256 malati. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile.

Sono invece salite a 27'359 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 382 in un giorno. Ieri l'aumento era stato di 333.

Ad oggi sono stati effettuati 1'846'934 tamponi che hanno riguardato complessivamente 1'274'871 persone.

Commissione inchiesta - La Commissione di inchiesta sull'emergenza Covid-19 voluta dalle opposizioni del Consiglio regionale della Lombardia ha avuto il via libera questa mattina dall'Ufficio di presidenza del consiglio lombardo e dovrà concludere i propri lavori entro 12 mesi dall'insediamento.

«Su richiesta delle opposizioni abbiamo istituito una Commissione che mi auguro possa vedere un confronto partecipato e propositivo tra tutti i suoi componenti - ha detto il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi -, con l'obiettivo di approfondire e analizzare la gestione dell'emergenza sanitaria di questi mesi in modo utile e costruttivo, senza cadere e perdersi in sterili polemiche e strumentalizzazioni politiche».

La Commissione, che sarà composta da tre consiglieri per i gruppi consiliari più consistenti (Lega, PD, M5S, FI) e da un consigliere per gli altri gruppi, analizzerà e valuterà la gestione dell'emergenza sanitaria del Covid-19 in Regione Lombardia.

Entro dieci giorni i capigruppo dovranno comunicare i nominativi dei componenti, in seguito il presidente Fermi convocherà la seduta di insediamento. Il presidente della Commissione sarà espressione dei gruppi di minoranza e dovrà essere votato a maggioranza dei componenti della Commissione.