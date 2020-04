Negli States i morti per coronavirus hanno ripreso a crescere

MONDO - Tutto quello che c'è da sapere sul coronavirus nel mondo, in tempo reale

Il numero dei contagi da coronavirus in Canada ha superato i 45.000 (45'354) dal 15 gennaio a oggi, con 1'466 casi nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato il ministero canadese della Salute, secondo quanto riferisce la Tass. Il dato recente è leggermente in calo rispetto a venerdì, quando erano stati registrati 1'778 contagi.

Sono stati 2'494 nelle ultime 24 ore i morti per il coronavirus negli Stati Uniti, contro i 1'258 del giorno prima. Il bilancio delle vittime nel Paese sale complessivamente a 53'511, con 936'293 casi di contagio. È quanto emerge dagli ultimi dati della John Hopkins University.

Il dato di ieri era stato il più basso delle ultime tre settimane lasciando sperare in una inversione di tendenza, smentita però nelle successive 24 ore.

Dodici casi a Wuhan - A Wuhan, principale focolaio della pandemia, ci sono al momento solo 12 persone contagiate dal coronavirus, e nessuna in condizioni gravi: lo ha fatto sapere la Commissione nazionale per la salute cinese, secondo quanto riferito dall'agenzia Efe, precisando che per l'undicesimo giorno consecutivo non si sono registrati decessi nel Paese. In tutta la Cina sono solo 51 i casi gravi di Covid-19; 11 quelli diagnosticati in tutto il Paese nelle ultime 24 ore, cinque dei quali tra persone provenienti dall'estero. Dei restanti sei casi, cinque sono stati diagnosticati nella provincia nord-orientale di Heilongjiang, dove negli ultimi giorni è stato rilevato un focolaio di viaggiatori dalla Russia, ed è stato chiuso il confine. L'altro caso è emerso nella provincia sud orientale di Guangzhou.

Il numero totale dei decessi censiti in Cina rimane a quota 4.632, 82.827 i casi diagnosticati dall'inizio della pandemia. Il numero totale di guariti e dimessi è 77.394, e le infezioni 'attive' nel Paese 801.

Calano i morti in Spagna - Cala ancora il numero di pazienti morti per il coronavirus in Spagna. Il bilancio quotidiano del governo rileva 288 decessi in 24 ore, contro i 378 segnalati ieri.