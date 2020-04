Protesta contro le misure anti-contagio, interviene la polizia

BERLINO - Sono circa un centinaio le persone arrestate sabato per aver violato le regole di distanziamento sociale nel corso di una manifestazione a Berlino.

Circa un migliaio d'individui si sono radunati, come ogni sabato da un mese a questa parte, in piazza Rosa Luxemburg per protestare contro le misure messe in atto dal governo per contrastare la diffusione della pandemia di coronavirus.

A organizzare le proteste è il collettivo "Resistenza democratica", che ritiene che le misure in atto siano le "prove generali" per instaurare un regime autoritario in Germania, nonché un attentato alle libertà individuali.

