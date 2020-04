Netto calo dei malati in Italia, aumentano invece i morti nel Regno Unito

MILANO - Sono oltre 2'500'000 i casi di coronavirus nel mondo secondo i dati della John Hopkins University.

ITALIA - Calo netto dei malati in Italia per coronavirus. Sono infatti 107'709 gli attualmente positivi, 528 in meno rispetto a ieri, quando per la prima volta dall'inizio dell'emergenza si era registrato un calo di 20 pazienti. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile.

Le vittime dopo aver contratto il coronavirus sono salite a 24'648, con un aumento rispetto a ieri di 534. Ieri l'aumento sul giorno precedente era stato di 454.

Nuovo il record di guariti da coronavirus, che complessivamente sono 51'600, con un incremento rispetto a ieri di 2'723, indica la Protezione civile, aggiungendo che ieri l'aumento dei guariti era stato di 1'822.

Prosegue intanto il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva: ad oggi sono 2'471, 102 in meno rispetto a ieri. Di questi, 851 sono in Lombardia, 50 in meno rispetto a ieri. Dei 107'709 malati complessivi, 24'134 sono ricoverati con sintomi, 772 in meno rispetto a ieri e 81'104 sono quelli in isolamento domiciliare, precisa la Protezione civile.

Il numero dei contagiati totali da coronavirus in Italia - compresi morti e guariti - è di 183'957, con un incremento rispetto a ieri di 2'729. L'aumento ieri era stato di 2'256.

REGNO UNITO - Nuova impennata del numero di morti da coronavirus registrati nel Regno Unito nelle ultime 24 ore, dopo il consistente calo dei due giorni scorsi: lo rende noto il ministero della Sanità, con altri 823 decessi nei soli ospedali, quasi il doppio di ieri, appena una cinquantina meno di venerdì e 160 meno rispetto al record assoluto giornaliero - britannico ed europeo - del 10 aprile.

Il totale censito dei decessi sale a 17'337, mentre i contagi diagnosticati sfiorano 130'000, con una curva d'incremento in flessione attorno a 4300 al giorno.