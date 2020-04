Calano i decessi e i positivi in Lombardia

MILANO - Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza il numero degli attualmente positivi al coronavirus in Italia è in calo rispetto al giorno prima. Ad oggi sono complessivamente 108.237 i malati, mentre ieri erano 108.257, dunque 20 in più.

Ieri l'aumento era stato di 486 rispetto al giorno precedente. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile.

Prosegue il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva. Ad oggi sono 2.573, 62 in meno rispetto a ieri. Di questi, 901 sono in Lombardia, 21 in meno rispetto a ieri. Dei 108.237 malati complessivi, 24.906 sono ricoverati con sintomi, 127 in più rispetto a ieri e 80.758 sono quelli in isolamento domiciliare.

Sono per contro salite a 24.114 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 454. Ieri l'aumento era stato di 433.

LOMBARDIA - Frenano i contagi da Coronavirus in Lombardia, con 737 casi in più di ieri per un totale di 66.971 positivi. Cala anche in numero di decessi in un giorno (comunque 163) per un totale di 12.376 deceduti.

Sono poi diminuiti anche i ricoveri: in terapia intensiva sono 901 (-21) e negli altri reparti Covid 10.138 (-204). Sono invece stati 6.331 i tamponi, per un totale ad ora di 270.486.

REGNO UNITO - Si consolidano, dopo i picchi europei degli ultimi 10 giorni, i segnali positivi di un calo su base giornaliera del numero di morti da coronavirus registrati nel Regno Unito, nei soli ospedali.

Lo rende noto il ministero della Sanità, ufficializzando oggi altri 449 decessi nelle ultime 24 ore - ossia circa 150 in meno di ieri, quando si era registrato una riduzione di quasi 300 decessi rispetto al giorno prima - fino a un totale censito di 16.509.

I contagi diagnosticati sfiorano intanto quota 125.000, con una curva d'incremento pure in flessione attorno a 4.600 al giorno.