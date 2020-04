Non solo la polizia: anche una commissione speciale indagherà sulla Ruby Princess

SYDNEY - Sarà oggetto di una commissione speciale d'inchiesta, in aggiunta all'indagine penale della polizia, la vicenda della nave da crociera Ruby Princess, da cui furono fatti sbarcare il 19 marzo a Sydney 2700 passeggeri nonostante alcuni mostrassero sintomi del coronavirus e fossero stati testati per il virus. I risultati dei test non erano stati ricevuti quando fu permesso lo sbarco. Da allora 18 passeggeri sono morti e centinaia di casi nella comunità sono stati collegati alla nave.

La premier del Nuovo Galles del Sud, Gladys Berejiklian, ha incaricato di presiedere l'inchiesta il noto avvocato Bret Walker, che ha appena condotto con successo davanti all'Alta Corte l'appello contro la condanna per pedofilia del cardinale George Pell.

A Walker verranno conferiti «poteri straordinari» per indagare su tutte le questioni e le entità coinvolte nella vicenda, in particolare sull'assegnazione di responsabilità tra il ministero della sanità del New South Wales e la Border Force dal governo federale.

L'indagine dovrebbe riferire al premier fra tre o quattro mesi e non è chiaro se si terranno audizioni pubbliche. La polizia ha indicato a sua volta che intende interrogare tutti i passeggeri, anche quelli rientrati in patria, mentre si prevede che le indagini dureranno cinque mesi.

Intanto la Ruby Princess è attraccata a Port Kembla a sud di Sydney da una settimana e una compagnia sanitaria privata, la Aspen Medical, è incaricata di valutare le necessità di assistenza tra i membri dell'equipaggio. Almeno 128 membri di questi sono risultati positivi al test della malattia Covid-19 e molti sono stati ricoverati in ospedale.