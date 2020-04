Tutti i 50 stati in stato di calamità

NEW YORK - Donald Trump ha approvato la dichiarazione di stato di calamità anche per il Wyoming, a causa del coronavirus. Un via libera che per la prima volta nella storia americana fa sì che tutti e 50 gli stati americani siano sotto la dichiarazione di stato calamità.

Nelle ultime 24 ore negli Usa sono stati registrati 1'920 decessi legati al Covid-19. Sono le cifre della Johns Hopkins University.

Ma non si arrestano le polemiche. Il capo della sanità, Jerome Adams, è sotto attacco della comunità afroamericana alla quale ha chiesto di rispettare le linee guida per il contenimento del coronavirus. E soprattutto di «non fumare, non bere e non assumere droghe». Le sue parole sono state considerate offensive. Rivolgendosi agli afroamericani, Adams ha detto: «Non c'è nulla di sbagliato in voi» ma le disparità sociali sono alla base dell'elevato numero di contagiati fra i neri.