Nudo a zonzo per il centro deserto di Milano: «Mi hanno rubato tutto»

MILANO - Ai poliziotti che lo hanno fermato ha detto: «Mi hanno rubato tutto», ma gli agenti non hanno mangiato la foglia.

È finita con una visita coatta in clinica psichiatrica la bizzarra passeggiata in tenuta adamitica di un milanese che oggi attorno alle 13 si aggirava per il centro deserto di Milano, per la precisione in Corso Buenos Aires all'altezza di Piazzale Lima.

Collanina d'oro al collo, come riporta MilanoToday, e con un sacchetto in mano (come mostrano le foto di una nostra lettrice) il nudista ha inizialmente opposto resistenza, dopodiché è stato immobilizzato al suolo dagli agenti.

Foto lettrice tio.ch