Più di 10'000 morti in Lombardia, lockdown esteso al 3 maggio

MILANO - Sono più di diecimila le persone morte in Lombardia per il Coronavirus, esattamente 10'022: lo ha detto in diretta Facebook l'assessore al Welfare della regione Giulio Gallera, spiegando che i morti in una giornata sono stati 300.

Sono in tutto 54'802 i casi positivi al Covid, 1'388 più di ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 1'236 (-21), mentre quelli non in terapia intensiva sono 11'796 (+77). Sono stati fatti in Regione in tutto 176'953 tamponi. Il dato della Lombardia rappresenta più della metà dei decessi avvenuti in tutta Italia.

Lockdown fino al 3 maggio - In Italia il governo va verso il prolungamento del lockdown fino al 3 maggio. E' quanto ha appreso l'agenzia ANSA da fonti sindacali al termine del vertice tra il premier Giuseppe Conte e le parti sociali.

Secondo le stesse fonti, si starebbe valutando la possibilità di poche riaperture mirate delle attività essenziali. Nei prossimi giorni - scrive l'ANSA - verrà istituito un gruppo di lavoro per prefigurare le condizioni per una riapertura progressiva.

Italia più di 4'000 nuovi casi - Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia - compresi morti e guariti - è di 143'626, con un incremento rispetto a ieri di 4'204. Secondo gli ultimi dati delle Protezione Civile, i morti sono 18'279, 610 in più rispetto a ieri.

I malati di coronavirus sono 96'877, con un incremento rispetto a ieri di 1.615. Dei malati complessivi, 28'399 sono ricoverati con sintomi e 64'873 sono quelli in isolamento domiciliare.

Per il sesto giorno consecutivo sono calati i ricoveri in terapia intensiva. I pazienti nei reparti sono 3'605, 88 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1'236 sono in Lombardia.