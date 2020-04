Germania, molti posti negli ospedali ma ancora troppe infezioni

BERLINO - Sono 10.000 i posti in terapia intensiva attualmente liberi in Germania e 3000 i pazienti di Covid-19 che al momento vengono curati in terapia intensiva nel Paese: lo ha detto il ministro della Salute Jens Spahn in conferenza stampa a Berlino.

Nelle ultime due settimane in Germania sono arrivate 40 milioni di mascherine del tipo Ffp 2 e Ffp3, ha reso noto il ministro.

Lothar Wieler, il presidente del Robert Koch Institut ha aggiunto che «il numero delle nuove infezioni, nonostante tutte le misure adottate, è a un livello ancora alto e i numeri martedì e mercoledì erano più bassi».

Attualmente sono circa 5000 i nuovi casi al giorno, mentre nei giorni scorsi erano 4000. Continua a essere di 49 anni la media dell'età degli infettati, uomini e donne in ugual misura.

BRASILE - Il sindaco di Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ha pubblicato un'edizione extra della Gazzetta ufficiale in cui decreta lo stato di calamità pubblica nella città brasiliana a causa della pandemia di coronavirus: lo rende noto il sito di notizie G1. Il decreto dovrà ora essere approvato dall'Assemblea legislativa locale (Alerj), nella seduta attesa per martedì prossimo.

Il riconoscimento dello stato di calamità consente al Comune di non adempiere a diversi punti della legge sulla responsabilità fiscale, a condizione che vi sia un'approvazione da parte del parlamento statale. Nel decreto, il sindaco ha ricordato che il governo di Rio aveva già decretato la calamità pubblica il 20 marzo, mentre il governo federale ha fatto lo stesso il 2 aprile.