A New York 526 morti in 24 ore

NEW YORK - Nelle ultime 24 ore nello Stato di New York sono morte 526 persone per coronavirus, l'aumento giornaliero finora più alto.

Lo ha riferito oggi nel suo rapporto quotidiano il governatore dello Sttao Andrew Cuomo. In totale ora ci sono 102.863 casi positivi, con quasi 3000 decessi e oltre 14 mila pazienti ricoverati.

Gli americani sottoposti all'ordine di stare a casa sono 305 milioni, oltre il 90% della popolazione totale. Negli scorsi giorni la Casa Bianca ha consigliato d'indossare una mascherina chirurgica o altro per coprire naso e bocca in pubblico per rallentare la diffusione del coronavirus. Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha sollecitato gli abitanti della Grande Mela a coprirsi il volto quando sono in pubblico e vicino ad altre persone.