Nuovi positivi e decessi in calo in Lombardia

MILANO - La Regione Lombardia ha diffuso i dati legati all'emergenza coronavirus per le ultime 24 ore.

Le nuove positività sono 1292 (ieri erano 1565), che portano il totale dei contagi accertati tramite tampone a 46065. A proposito di tamponi, ne sono stati effettuati 128286, 6837 in più nell'ultimo giorno.

In calo rispetto a ieri il numero dei decessi: oggi sono 367, ieri erano 394. Complessivamente i deceduti sono 7960. Sono 1351 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 9 in più di ieri. Cala invece il numero dei ricoverati con sintomi non gravi: sono 11762, 165 meno di ieri.

I numeri italiani - In base ai dati forniti dalla Protezione civile, in Italia sono 4668 i nuovi casi di positività al coronavirus rispetto a ieri. Complessivamente sono 115242 i contagi accertati dall'inizio dell'emergenza. Le persone che hanno perso la vita sono 760 più di mercoledì, 13915 in queste settimane. Il numero dei dimessi dalle strutture ospedaliere è salito di 1431 unità nelle ultime 24 ore, raggiungendo quota 18278.