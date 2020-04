La 90enne cede il ventilatore: «Usatelo per i più giovani»

BARCELLONA - Le autorità della Catalogna hanno dato disposizioni generiche perché tra i malati di coronavirus da ricoverare nei reparti di terapia intensiva venga data la precedenza ai pazienti che hanno la possibilità di vivere un numero maggiore di anni ed evitare invece gli ingressi di coloro che ne trarrebbero «uno scarso beneficio». Lo riferisce il quotidiano La Vanguardia, citando un documento del Sistema di emergenze mediche (Sem).

Tuttavia il direttore medico del Sem, Xavier Jiménez, ha chiarito che si tratta appunto di indicazioni generali, sottolineando che ogni scelta è «individuale» e spetta solo ai medici curanti, poiché dipende dal caso specifico di ogni paziente e dalle sue possibilità di recupero.

In caso d'insufficienza respiratoria acuta, si sottolinea nel testo, ogni paziente «ha diritto» all'assistenza. Ma nel caso di pazienti oltre gli 80 anni intubati, se nei primi 15 minuti la saturazione dell'ossigeno è inferiore al 90%, si consiglia un trattamento palliativo per alleviare la sensazione di soffocamento.

Cede il ventilatore ai più giovani - «Ho già avuto una bella vita, usate il ventilatore per i più giovani»: è stata questa la decisione di un'anziana belga di 90 anni, di Lubbek, nel Brabante fiammingo, morta nei giorni scorsi di coronavirus, dopo aver rifiutato la cura. La vicenda è stata riportata dalla figlia della vittima ai media belgi.

La Germania prolunga lo stop - Il governo federale e i Land riuniti in tele-conferenza con la cancelliera Angela Merkel intendono prolungare le misure di contenimento per il coronavirus almeno fino alla fine delle vacanze di Pasqua, che in Germania durano fino al 19 aprile. È quanto apprende l'agenzia di stampa tedesca Dpa da una proposta di decreto del governo per la riunione tra la cancelliera e i ministri-presidenti dei Laender tedeschi, scambio che ha il compito di fare una sintesi sulle misure di emergenza per il covid-19 da prendere in tutta la Germania.

I cittadini «sono esortati a mantenere i contatti con altre persone al di fuori del proprio nucleo familiare al minimo assoluto, anche durante le vacanze di Pasqua, secondo le norme vigenti» si legge nel documento.

L'appello di Erdogan - «Chiedo ai miei compatrioti di non uscire di casa fino alla fine di questi giorni difficili. Più prolungheremo il distanziamento sociale, più interromperemo la diffusione della malattia. Abbiamo fiducia che la nostra nazione seguirà alla lettera le raccomandazioni». Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando in videoconferenza ai membri del suo Akp sulle misure di contrasto al coronavirus.

«Il nostro maggiore vantaggio in questa lotta è una sanità solida e l'anticipo delle misure di contrasto. Siamo determinati a proseguire la produzione e le esportazioni», ha aggiunto. La Turchia ha assunto finora diverse misure di prevenzione, tra cui la chiusura di scuole e università, lo stop ai voli internazionali e l'isolamento domiciliare per gli over 65, ma non ha imposto un obbligo di quarantena generalizzato. Un lockdown totale è stato invece chiesto dal sindaco di opposizione di Istanbul, Ekrem Imamoglu.