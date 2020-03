Lombardia: meno contagi ma più decessi rispetto a ieri

MILANO - Cala ancora il numero delle positività al coronavirus in Lombardia.

Lo si evince dai dati comunicati dall'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. I contagiati sono 1154 in più di ieri, ma domenica i nuovi positivi erano stati 1592. Le persone attualmente colpite dal coronavirus sono 42161. Diminuiscono anche i ricoveri in terapia intensiva: due in più rispetto a ieri.

Aumenta invece su base giornaliera il numero delle persone decedute. Sono 458 nelle ultime 24 ore, domenica erano state 416. Complessivamente in Lombardia sono morte 6818 persone.

Più di 100mila casi in Italia - Sono oltre 101mila i casi complessivi di coronavirus dall'inizio dell'emergenza in Italia, come riferito dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Cresce ancora molto il numero dei decessi: sono 812 nelle ultime 24 ore, che portano il bilancio totale a 11591. Salgono però anche le persone guarite: 1590, «il numero più alto da quando è iniziata l'emergenza». In totale sono 14620.