Le ultime sul Covid-19 dal mondo: sono morti altri 3 medici italiani attivi in corsia, erano di Bergamo

MONDO - MONDO - Qui di seguito le più importanti notizie da tutto il mondo in materia coronavirus, mano a mano che arrivano.

I medici italiani morti di Covid-19 sono 36 - Si allunga il tragico dei medici italiani morti a causa dell'epidemia di Covid-19, si tratta di 3 dottori tutti di Bergamo. Aumenta anche il numero degli operatori sanitari contagiati sono 6'205, vale a dire più del 9% dei casi totali.

Anche Helsinki in lockdown - Il governo finlandese ha deciso di isolare tutta la regione attorno alla capitale Helsinki per contenere la diffusione del coronavirus, lo scrive il Guardian. Oltre la metà degli 880 casi di Covid-19 in Finlandia si trovano in questa zona.

Negozi chiusi a Mosca - Tutti i negozi a Mosca, tranne gli alimentari e le farmacie, dovranno chiudere tra il 28 di marzo e il 5 aprile, ovvero la settimana di "vacanza" nazionale decretata da Vladimir Putin per combattere la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il sindaco della capitale Serghei Sobyanin sul suo sito, precisando che la misura colpisce anche bar e ristoranti - tranne la consegna a domicilio - e i principali parchi di Mosca.

Regno Unito quasi a quota 10'000 casi - Aumentano ancora i casi di coronavirus nel Regno Unito e il numero dei morti, anche se si segnala un calo sul tasso di letalità registrato. I contagi diagnosticati nelle ultime 24 ore sono saliti a 9'529, con un picco di 1'452 in più in un giorno. I decessi sono diventati 465, ossia 43 in più nelle ultime 24 ore.

Corea del Sud: i contagi a quota 9'241 - I nuovi casi registrati ieri di Covid-19 in Corea del Sud sono saliti a 104, di cui 57 importati tra i 30 rilevati negli aeroporti e i 27 segnalati dai governi locali. Secondo il centro per il controllo delle malattie, il totale dei contagi è di 9241, mentre i morti sono saliti a 132.

In Cina nessun nuovo caso autoctono - La Cina ha registrato 67 nuovi casi di coronavirus, tutti importati, e sei altri decessi concentrati nella provincia dell'Hubei, l'epicentro della pandemia: sono gli aggiornamenti alla fine di mercoledì forniti dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc), secondo cui i contagi di ritorno sono saliti a 541. Le infezioni totali sono aumentate fino a 81'285 e i morti a 3'287.

Un nuovo positivo in Vaticano - Un monsignore italiano in servizio presso la Segreteria di Stato vaticana ieri sarebbe stato trovato positivo al Covid-19 e portato in ospedale. Lo riferiscono all'ANSA fonti informate. Si tratterebbe del quinto contagiato dal Covid-19 in Vaticano anche se si attende ancora la conferma ufficiale della Santa Sede.