Anche Borrelli, a capo della Protezione Civile, ha i sintomi: annullata la conferenza stampa

MILANO - Il capo della Protezione Civile italiana Angelo Borrelli ha accusato questa mattina sintomi febbrili mentre era in corso il comitato operativo.

Secondo quanto apprende l'agenzia di stampa italiana Ansa, al commissario è stato fatto un nuovo tampone per il coronavirus dopo quello negativo di qualche giorno fa e si attende l'esito dell'esame. Intanto, la conferenza stampa prevista per le 18 in cui viene aggiornato il bilancio di contagi, decessi e guariti in Italia è stata annullata.

Borrelli, afferma una nota del Dipartimento della Protezione Civile, dopo aver accusato i sintomi febbrili ha lasciato immediatamente la sede del Dipartimento in via Vitorchiano. «A causa di questa lieve indisposizione», si legge ancora, «a partire da oggi e fino a data da destinarsi la quotidiana conferenza stampa sull'emergenza Coronavirus delle ore 18 è sospesa».

Il Dipartimento «continuerà a garantire la massima operatività e, anche per il tramite dell'Ufficio Stampa, a diffondere le informazioni disponibili sull'emergenza in atto». L'aggiornamento dei dati verrà fatto con un comunicato stampa che verrà diffuso alle 18.

Soccorso dalla Germania - Sono cinque i Laender tedeschi che finora si sono messi a disposizione, in Germania, per accogliere pazienti italiani in condizioni gravi a causa del coronavirus.

Oltre alla Sassonia, che ne attende 8 (i primi due sono già sul posto a Lipsa) e al Nordreno-Westfalia, che ne aspetta 10, hanno detto di essere disposti a curare i malati italiani anche il Brandeburgo, che ne accoglierebbe 4, la città di Berlino e la Baviera, che per ora non hanno diffuso dettagli. Dalla Turingia potrebbero arrivare invece materiali, come respiratori, e un team medico.

Anche Berlino accoglierà pazienti italiani in gravi condizioni. Lo ha annunciato il sindaco, Michael Mueller, alla radio Rbb. «La solidarietà non si ferma alle frontiere», ha affermato. «Dobbiamo parlare! Vogliamo aiutare e accogliere i pazienti dall'Italia. Ne ho parlato con il capo dello Charité», l'ospedale universitario della capitale tedesca.

Soccorso dalla Cina - La Cina ha inviato un terzo gruppo di esperti sanitari e altre 8 tonnellate di aiuti in Italia per contribuire alla lotta contro il Covid-19 nella penisola. La squadra, composta da 14 esperti sanitari, è partita questa mattina su un volo charter dalla provincia orientale cinese del Fujian in direzione di Milano, dove è attesa nel pomeriggio.

Il team è composto da esperti provenienti da diversi ospedali e dal centro provinciale per il controllo e la prevenzione delle malattie del Fujian, nonché da uno pneumologo della provincia dello Anhui e da un epidemiologo del centro nazionale cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Il gruppo riunisce vari specialisti in patologie respiratorie, unità di terapia intensiva, malattie infettive, contenimento delle infezioni ospedaliere, medicina tradizionale cinese e assistenza infermieristica.

A bordo del velivolo, oltre alla squadra di esperti cinesi, vi sono anche circa 8 tonnellate di forniture sanitarie donate dalla provincia cinese, compresi 30 respiratori automatici, 20 set di monitor medici, 3'000 tute protettive, 300'000 mascherine chirurgiche, 20'000 mascherine modello N95/FFP3 e 3'000 maschere per rianimazione dotate di scudo facciale.

115'000 denunce - Ieri le forze di polizia italiane hanno controllato, in applicazione delle misure di contenimento del contagio, 228'057 persone: 8'310 sono state denunciate.

Gli esercizi commerciali controllati sono stati 89'845, denunciati 126 esercenti e sospesa l'attività di 13 esercizi commerciali.

Salgono così a 2'472'925 - informa il Viminale - le persone controllate dall'11 al 24 marzo, a circa 115'000 quelle denunciate: 110'626 per inottemperanza agli ordini dell'Autorità e 2'541 per dichiarazioni false a pubblico ufficiale. Dal canto loro 1'151'202 gli esercizi commerciali controllati e 2'506 i titolari denunciati.

Sondaggio - In Italia il 76% della popolazione dichiara di approvare il modo in cui il governo reagisce al Coronavirus, una media che in Francia scende al 61% e in Germania al 58%: è quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'istituto Kantar per le Figaro.