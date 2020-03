Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti dal mondo

MOSCA - La polizia di Mosca ha arrestato una donna che ha infranto la quarantena per andare in un salone di bellezza. Lo ha detto alla TASS una fonte delle forze dell'ordine.

«Una donna, che ha infranto la quarantena del coronavirus, è stata arrestata ieri in un salone di bellezza nel distretto di Presnensky. La donna ha detto al personale che era tornata dall'Italia all'inizio di marzo ed era stata messa in quarantena nonostante il test al virus fosse risultato negativo. Il personale ha chiamato la polizia», ha detto la fonte. Secondo la fonte, anche gli operatori sanitari sono arrivati al salone per testare ancora la donna. Il test ha dato risultato negativo.

Supporto tecnologico ai malati nel Nord Italia - Nei prossimi giorni i pazienti affetti da Covid-19 ricoverati negli ospedali di Lombardia e Veneto avranno a disposizione 500 fra tablet e smartphone donati da Huawei e dalla controllata di Swisscom Fastweb. I dispositivi consentiranno alle persone malate di comunicare con i familiari, benché in modo virtuale. L'obiettivo dell'iniziativa «è di offrire un supporto psicologico grazie alla tecnologia», si legge in una nota. «Uno degli aspetti critici segnalati dagli operatori sanitari è infatti proprio quello dell'isolamento dei malati dai propri cari, in una fase di grande sofferenza».

Stati Uniti, il prossimo epicentro - Una portavoce dell'Organizzazione mondiale della sanità ha affermato che l'85% dei casi di coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore sono stati in Europa e negli Stati Uniti. Lo riferisce Sky News. La portavoce dell'Oms afferma inoltre che si sta assistendo a una "grande accelerazione" nel numero di casi negli Stati Uniti, che può diventare il prossimo epicentro della pandemia.

Germania, oltre 30mila positivi - Sono 30'150 i casi di infezione accertate da coronavirus in Germania. Lo rileva la Johns Hopkins University, secondo cui il bilancio delle vittime sale a 130.

Secondo i dati raccolti da Die Zeit online, invece i casi accertati sarebbero 31'703 e le morti 144. La testata di Amburgo osserva un raddoppio dei casi negli ultimi 4 giorni.

Egitto, parte il coprifuoco - "Un coprifuoco" serale e notturno per "due settimane" è stato annunciato a partire da domani dal premier egiziano Moustafa Madbouly. Lo riferisce la tv di Stato egiziana precisando che la misura vieta la "circolazione dalle 19:00 alle 06:00".

Anziani abbandonati in Spagna - I militari spagnoli schierati per aiutare nella lotta contro il contagio di coronavirus hanno trovato pazienti anziani abbandonati nelle case di riposo del Paese e, in alcuni casi, morti nei loro letti. Lo ha denunciato il ministero della Difesa.

I pubblici ministeri spagnoli hanno avviato un'indagine a riguardo, riporta la Bbc. La ministra della difesa spagnola, Margarita Robles, ha dichiarato che il governo «sarà severo e poco flessibile per quanto concerne il modo in cui le persone anziane vengono trattate» nelle case di riposo.

Invito a tornare nei campi - La Francia invoca il ritorno al lavoro nei campi. Il ministro dell'Agricoltura, Didier Guillaume, ha lanciato un appello «all'esercito dell'ombra di uomini e donne», che «non hanno più un'attività» a causa della crisi del coronavirus, a «unirsi al grande esercito dell'agricoltura francese» in cerca di manodopera.

«Oggi c'è la possibilità di avere 200.000 impieghi diretti nei mestieri dell'agricoltura», ha detto il ministro ai microfoni di BFM-TV, chiedendo a chi lo desidera di andare «nei campi» a coltivare la terra, in un contesto già difficile, in cui la Francia conta milioni di disoccupati oltre alle centinaia di migliaia tenuti a casa dal coronavirus.

Ancora proteste contro Bolsonaro - Settimo giorno consecutivo di proteste a suon di padelle ('panelaco'), in molte città del Brasile, contro il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, accusato di sottovalutare l'emergenza coronavirus: lo rende noto Rede Globo, la principale emittente del Paese sudamericano, più volte criticata dal capo dello Stato, secondo il quale divulgherebbe 'fake news' nei confronti suoi e della sua famiglia.

Anche la notte scorsa, lo slogan 'Fuori, Bolsonaro' è stato udito dalle finestre di molte abitazioni in varie città, in particolare a San Paolo e Rio de Janeiro, le più colpite dalla pandemia. Le proteste sono iniziate martedì scorso, dopo che il presidente ha parlato, più volte, di "isteria" in relazione alla diffusione della malattia.

Rio, negozi chiusi - Anche Rio de Janeiro, come San Paolo, ha disposto la quarantena a partire da oggi. Le due città brasiliane sono quelle in cui si registra il maggior numero di casi confermati e di vittime accertate del nuovo coronavirus. A Rio la chiusura degli esercizi commerciali non essenziali è stata decisa dal sindaco, Marcelo Crivella.

Farmacie e supermercati continueranno a funzionare, con la raccomandazione, anzi, di restare aperti tutti i giorni 24 ore su 24. Bar e ristoranti saranno in grado di funzionare solo con consegne a domicilio, sottolineano i media locali.

Crivella ha rinnovato la richiesta ai residenti di lasciare le proprie case solo in situazioni di emergenza. «Non uscite, soprattutto gli anziani, e tra loro specialmente quelli che hanno malattie polmonari, bronchite, asma o che hanno fumato per tutta la vita», ha detto il sindaco.