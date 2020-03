I positivi al coronavirus negli Stati Uniti sono più di 40mila

WASHINGTON - Sono più di 40mila le persone contagiate dal coronavirus negli Stati Uniti. Lo si evince dagli ultimissimi dati delle autorità sanitarie federali e locali. Le persone che hanno perso la vita sono almeno 472.

L'uso di emergenza contro il coronavirus del farmaco sperimentale "remdesivir" è stato sospeso: ad annunciare il blocco è stata oggi la stessa casa farmaceutica Gilead Sciences.

L'antivirale era stato inizialmente messo a punto per combattere il virus dell'Ebola. In alcuni casi avrebbe dato risultati promettenti nel trattamento del Covid-19 ed è sotto sperimentazione in diversi paesi. Ma la Gilead - anche su richiesta della Food and Drug Administration americana - aveva iniziato a fornire il farmaco per "uso compassionevole" secondo criteri di casi individuali.

«La domanda è cresciuta esponenzialmente» - ha fatto sapere l'azienda - e le scorte del farmaco non sono sufficienti. Il prodotto continuerà a venire dato per il momento solo a donne incinte, bambini e adolescenti sotto i 18 anni, se sono gravemente malati di Covid19.

SPAGNA - Il calo del Pil in Spagna sarà dell'1,7% e quasi 300mila posti di lavoro andranno in fumo, secondo il centro studi ispanico Ceprede, le cui previsioni sono state rilanciate da La Vanguardia. La Catalogna, Madrid e l'Andalusia saranno le regioni dove si perderanno più posti di lavoro, secondo lo studio.

CROAZIA - In Croazia sono stati confermati nelle ultime ventiquattro ore 59 nuovi casi di coronavirus, con il totale che sale a 313. Lo ha riferito l'Unità di crisi del ministero della Sanità. Cinque infetti sono in condizioni gravi e necessitano l'aiuto di respirazione meccanica.

Il ministro dell'Interno ha disposto da oggi l'interdizione di spostamenti interni, ovvero il divieto di lasciare il luogo della propria residenza, se non con permessi speciali. In questo modo si vuole evitare lo spostamento della popolazione verso la costa e le isole, dove in molti hanno case di villeggiatura, con il rischio di una diffusione del virus in aree ancora non colpite dall'epidemia.

TURCHIA - La Turchia assumerà 32mila nuovi medici e infermieri per affrontare l'emergenza coronavirus. Lo ha annunciato il ministro della Salute di Ankara, Fahrettin Koca. Entro giovedì saranno disponibili i primi 300mila test per la diagnosi rapida, che sono in grado di garantire i risultati in 15 minuti, ha aggiunto il ministro.

ECUADOR - Le autorità dell’Ecuador hanno riferito che sono saliti a 981 i casi confermati di coronavirus nel Paese sudamericano, con 18 persone affette dalla malattia decedute. Lo riporta il sito del quotidiano El Universo. Con queste cifre, l’Ecuador si conferma come il secondo Paese per numero di persone positive al coronavirus in America Latina, dopo il Brasile, che registra 1'604 casi e 25 morti.