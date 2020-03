Il governatore Musumeci: «Nessuno deve più entrare in Sicilia»

PALERMO - «Nessuno deve più entrare in Sicilia, lo sa il ministro dell'Interno, lo sa il premier Conte, lo sa il ministro Boccia, lo sanno tutti a Roma. In Sicilia i provvedimenti parlano chiaro: lo Stretto lo possono attraversare solo le forze dell'ordine e armate, i sanitari e i lavoratori pendolari».

Così si è espresso il governatore della Regione Sicilia Nello Musumeci, all'indomani della fuga di veicoli verso l'isola e la conseguente reazione stizzita del sindaco di Messina Cateno De Luca.

Sei pazienti vanno in Germania - Un segnalo di solidarietà trans-nazionale arriva dalla Germania: sei persone affette da Covid-19 saranno trasferite e curate in ospedali del Land della Sassonia.

Il governatore Michael Kretschmer dice di aver risposto così a una richiesta giunta dall'Italia. Si tratta del primo trasferimento di malati italiani in un'altra nazione dell'Unione europea. «È un segnale molto importante il fatto che anche noi possiamo aiutare gli altri» ha dichiarato Kretschmer.

I droni per monitorare gli spostamenti - L'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) ha emanato una disposizione che autorizza le Polizie locali a usare droni per «le operazioni di monitoraggio degli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale». Si tratta in sostanza di una deroga alle norme che regolano l'utilizzo dei dispositivi a pilotaggio remoto.

Il tutto avviene dietro specifiche richieste e «nell'ottica di garantire il contenimento dell'emergenza epidemiologica».