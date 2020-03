Lombardia, i dati di oggi «sono in linea con i giorni scorsi»

MILANO - Anche se non sono ancora disponibili le cifre definitive, i dati di contagi e morti in Lombardia «sono in linea con i giorni scorsi».

Lo ha dichiarato il presidente regionale Attilio Fontana in conferenza stampa. «Siamo arrivati veramente allo stremo, anche da un punto di vista fisico del nostro personale sanitario, dobbiamo fare in modo che si riducano i numeri e il contagio si riduca, che la linea vada in discesa e non in salita». Fontana lancia poi l'ennesimo appello: «Bisogna far capire alla gente che deve rimanere a casa, non possiamo farci carico di tutti gli asintomatici».

Medici e infermieri sono in arrivo da Cuba e dalla Russia per aiutare il personale sanitario lombardo, ormai al minimo delle energie. «Sia agli uni che gli altri non posso che dire grazie per la collaborazione» ha aggiunto Fontana.

C'è per fortuna una bella notizia: l'invito rivolto ai medici da altre regioni è stato un successo. «Pare che abbiano risposto in più di 1500» ha spiegato il presidente. È previsto un incontro con il ministro Boccia per indicare quali sono le richieste della Regione.

Un hotel per la quarantena - A Milano l'Hotel Michelangelo, vicino alla Stazione Centrale, è stato messo a disposizione come struttura per chi deve trascorrere un periodo in isolamento. Lo ha annunciato il sindaco Beppe Sala dopo aver trovato un accordo con la proprietà. «Ha circa 300 camere ed era un hotel già in chiusura prima del coronavirus. Ora noi lo prendiamo per metterlo a disposizione di prefettura e autorità sanitaria. Questo principio di trovare spazi e metterli a disposizione» aggiunge Sala «ci porterà a fare ulteriori azioni nei prossimi giorni. Anche perché io sono certo che usciremo da questa situazione che ci sta molto toccando ma sono abbastanza certo che sarà una maratona, andiamo avanti con senso di responsabilità».