Nuovo tragico corteo: 70 feretri portati via da Bergamo per la cremazione

BERGAMO - Una quindicina di camion militari hanno lasciato questa mattina il cimitero di Bergamo. A bordo c'erano una settantina di feretri, che sono stati portati in altre zone del Nord Italia per essere cremati.

I mezzi pesanti sono arrivati intorno alle 7 di questa mattina, spiega la stampa locale. I militari hanno provveduto a fare spazio nella chiesa del cimitero e nella camera mortuaria.

La maggior parte delle bare sono destinate a quei comuni dell'Emilia Romagna che si sono resi disponibili ad aiutare la città e la provincia lombarda, che nelle ultime due settimane sono diventate l'epicentro dell'emergenza coronavirus. Solo nella giornata di venerdì i morti sono stati 88.

Si tratta del secondo drammatico corteo per le vie di Bergamo, dopo quello del 18 marzo le cui immagini hanno fatto il giro del mondo.

«La lucina in fondo al tunnel speriamo che cominci a vedersi, per ora non si vede - ha commentato il sindaco Giorgio Gori a L'Eco di Bergamo -. Speriamo che cominci a vedersi qualche effetto di questa cosa che io ancora non vedo francamente».