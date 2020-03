Più di 275mila casi di coronavirus nel mondo, i morti sono quasi 11400

BERNA - I casi di contagio da coronavirus nel mondo hanno superato la soglia delle 275'000 unità, portandosi 275'434, mentre il numero dei decessi è salito a 11'399: lo riporta l'ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University, che vede il numero delle persone guarite a 88'256 unità.

Per il terzo giorno di fila, la Cina non ha avuto nuovi casi di coronavirus generati sul fronte interno, neanche a Wuhan, il focolaio della pandemia: nei dati aggiornati a venerdì, la Commissione sanitaria nazionale (Nhc) ha citato solo 41 infezioni importati dall'esterno. Il numero dei contagi di ritorno è salito a 269.

Le persone dimesse a guarigione accertata sono 590, mentre i casi gravi sono calati di 173 unità, a 1'963. I casi di infezioni sono saliti a 81'008, di cui 6'013 pazienti ancora sottoposti a trattamento medico, 3'255 decessi (+7) e 71'740 che hanno superato l'infezione, portando il tasso di guarigione all'88,5%. La Commissione sanitaria nazionale ha menzionato 106 persone ancora sospettate d'infezione al coronavirus, mentre sono 9'371 quelle tenute ancora oggi sotto stretta osservazione prudenziale.

Tornano invece a salire i nuovi casi di coronavirus in Corea del Sud, a causa di alcuni piccoli focolai: secondo i dati forniti dal Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) aggiornati a venerdì, le infezioni aggiuntive sono 147 dalle 87 di giovedì, portando il totale a 8'799. Con 8 nuovi morti, il bilancio dei decessi supera quota 100, portandosi a 102, a un mese dalla prima vittima causata dal Covid-19. Il focus della autorità sanitarie è sui nuovi focolai d'infezione, come un call center a Seul e un ospedale di Daegu.

Questo mentre il ministero della sanità di Singapore ha annunciato oggi i primi due decessi provocati dal coronavirus nella città Stato asiatica: secondo quanto riporta il Guardian si tratta di una 75enne di Singapore e di un indonesiano 64enne. Finora i casi accertati di contagio sono 385.

Negli Stati Uniti sono almeno 225 i pazienti morti per coronavirus, mentre i casi positivi hanno superato i 17'500, secondo l'ultimo aggiornamento della situazione fornita dalle autorità. Intanto anche il Connecticut, il New Jersey, il Nevada e l'Illinois hanno varato misure restrittive. Intanto il sindaco di New York sindaco Bill de Blasio ha avvertito che nel giro di 2-3 settimane New York, la più grande città americana, avrà esaurito molto del suo equipaggiamento medico contro il coronavirus. Servono 3 milioni di mascherine N95, 50 milioni di mascherine chirurgiche, 15'000 respiratori, 25 milioni di camici medici e altrettanti di guanti.

