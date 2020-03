Coronavirus, ultimi aggiornamenti: più di 7000 morti nel mondo

PARIGI - Il nuovo coronavirus ha fatto almeno 7063 morti nel mondo dalla sua comparsa in dicembre, secondo un bilancio compilato questa mattina dall'agenzia di stampa France Presse in base a dati ufficiali. I casi di contagio sono almeno 180'090 in 145 Paesi. Da ieri nel mondo si sono verificati 56 nuovi decessi e 4569 nuovi casi.

POLONIA - L'intero governo polacco è stato messo in quarantena dopo che un ministro è risultato positivo al coronavirus.

PAESI BASSI - «Non esiste una soluzione rapida o semplice a questa situazione estremamente difficile. La realtà è anche che nel prossimo futuro gran parte della popolazione olandese verrà infettata da questo virus». Ha esordito così ieri sera il premier olandese Mark Rutte nel suo messaggio alla nazione dove ha annunciato che intende favorire lo sviluppo della cosiddetta immunità di gregge.

«Lo scopo è costruire l'immunità della popolazione, un muro protettivo», ha detto precisando che «possono volerci mesi o anche più tempo per rafforzare l'immunità della popolazione» e che nel frattempo «dobbiamo proteggere il più possibile i gruppi ad alto rischio».

Rutte ha poi spiegato che l'ipotesi di «chiudere completamente il Paese», sebbene possa «sembrare un'opzione interessante» implicherebbe una chiusura di almeno «un anno o anche di più, con tutte le conseguenze che ciò comporterebbe» e «anche se ciò fosse possibile nella pratica il virus potrebbe semplicemente rialzare di nuovo la testa una volta che le misure fossero state revocate».

FRANCIA - L'Assemblea nazionale francese riprenderà giovedì i lavori in "formato ristretto" per esaminare i testi di legge urgenti per fermare il coronavirus. L'ora delle domande del governo, precisa la camera bassa di Parigi, è previsto per giovedì alle ore 9. Ma «solo gli oratori e i capigruppo dei partiti saranno presenti nell'emiciclo».

Dalle ore 12 di oggi la Francia è entrata in un periodo di confinamento di almeno 15 giorni per fermare l'epidemia.

BRASILE - Sale ancora il numero dei positivi al test del coronavirus tra i membri della delegazione che ha accompagnato il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, nel suo viaggio della scorsa settimana in Florida, dove ha incontrato il suo omologo statunitense Donald Trump: si tratta di tredici persone, l'ultimo dei quali è Robson Andrade, presidente dell'associazione del padronato locale.

Intanto il capo dello Stato verdeoro oggi effettuerà il secondo test per la malattia Covid-19. Il primo test al quale Bolsonaro si era sottoposto, giovedì scorso, è risultato negativo. «Finora non ho sentito assolutamente nulla, tutto normale, sto persino camminando nel Palacio da Alvorada (la residenza ufficiale), il medico non me lo ha proibito», ha detto il presidente della Repubblica, che - sottolineano i media - continua a minimizzare la gravità dell'epidemia.



IRAN - Circa 85mila detenuti in Iran sono stati temporaneamente rilasciati nelle ultime due settimane per contrastare la diffusione del coronavirus. Lo ha dichiarato il portavoce della magistratura di Teheran, Gholamhossein Esmaili, sostenendo che tra anche più della metà erano incarcerati per reati politici.

Le sue parole giungono dopo i numerosi appelli interni e internazionali alla scarcerazione dei detenuti a rischio di contrarre il virus e l'avvio di uno sciopero della fame da parte di alcuni prigionieri politici, tra cui la nota avvocata e attivista per i diritti umani Nasrin Sotoudeh, cui non è stato concesso il rilascio.