Denunciate tre persone nella provincia di Forlì-Cesena: «Siamo stati a trovare un'amica»

FORLÌ - Proseguono i controlli attivati per verificare l'applicazione del decreto italiano in relazione all'emergenza coronavirus. Nella provincia di Forlì-Cesena sono scattate le prime tre denunce da parte dei carabinieri.

La prima riguarda un 45enne, fermato dai militari di Forlì dopo un breve inseguimento. L'uomo era infatti fuggito a un controllo. Il 45enne è stato arrestato dopo una breve colluttazione con gli agenti, ed è stato trovato privo di copertura assicurativa e sprovvisto di patente, perché mai conseguita. Non solo: l'uomo è stato trovato in possesso anche di una scacciacani priva di tappo rosso. Inutile dire che il 45enne è stato anche denunciato perché non è stato in grado di giustificare la sua presenza al di fuori dell'abitazione.

Le altre due denunce riguardano due giovani, controllati dai carabinieri di Cesenatico. Alla richiesta dei motivi della loro presenza al di fuori dell'abitazione, i due hanno semplicemente riferito di essere stati a trovare un'amica. Per entrambi è scattata la denuncia.