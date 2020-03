Le Maldive chiudono all'Italia, ma arrivano i primi contagi

MADRID - Primi due casi di coronavirus alle Maldive, dove due impiegati di un resort turistico, il Kuredu Island, sono risultati positivi al test. Lo riporta la Reuters sul suo sito citando un funzionario del ministero della Salute.

Sembra che i due siano stati contagiati da un turista italiano che è risultato positivo al coronavirus una volta rientrato in Italia. Entrambi presentano sintomi ma sono in condizioni stabili. Sono stati portati in un centro per la quarantena fuori da Malè.

Dalla mezzanotte di oggi, come annunciato ieri, le Maldive hanno annunciato il divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall'Italia.