Contagiato nel Regno, è morto un paziente

LONDRA - Primo morto per coronavirus nel Regno Unito. Lo ha reso noto stasera il professor Chris Whitty, il più importante consigliere sanitario del governo di Londra (England's chief medical officer). «Sono molto dispiaciuto di dover rendere noto che un paziente testato positivo al Covid-19 è purtroppo morto», ha detto Whitty, confermando a 115 il totale dei contagi censiti finora nel paese e precisando che la vittima, ricoverata al Royal Berkshire Hospital di Reading, aveva problemi di salute pregressi ed era stata contagiata all'interno del Regno.

Quarantena per chi arriva dall'Italia - Le autorità sanitarie britanniche hanno esteso l'indicazione della misura precauzionale dell'auto-isolamento per due settimane per chi arriva o rientra nel Regno Unito dall'intero territorio italiano, in presenza di sintomi anche lievi di coronavirus. Lo ha annunciato stasera il professor Chris Witty, principale consulente medico del governo di Londra, precisando che l'advice - finora limitato dal Foreign Office a chi arrivava dall'Italia del Nord - è legato «all'evoluzione della situazione» nella Penisola. «L'evoluzione della situazione in Italia ci ha fatto decidere che fosse prudente estendere a questo punto l'area geografica (coinvolta dall'indicazione dell'auto isolamento a casa) dall'Italia settentrionale a tutta l'Italia», ha sottolineato il professor Whitty.

L'indicazione resta la stessa: isolamento volontario per chiunque abbia sintomi influenzali al ritorno dall'Italia, con l'eccezione di chi arriva dagli 11 Comuni di Lombardia e Veneto dichiarati in lockdown dal governo italiano, per i quali la stessa precauzione è richiesta anche in assenza di sintomi.

400 i casi positivi in Germania - Sono saliti a 400 i casi di Coronavirus accertati in Germania: lo scrive il ministero della salute, nell'ultimo aggiornamento dei dati. Si tratta di ben 138 casi più di quelli registrati fino a ieri, quando il bilancio era di 262. Con 181 casi resta il Nordreno-Vestfalia il Land più colpito; seguono il Baden-Württemberg con 73, la Baviera con 70. Berlino ha 13 casi registrati.