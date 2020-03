Coronavirus, Lombardia sempre al centro dell'emergenza

MILANO - Il sesto piano del Palazzo di Giustizia di Milano è stato sgomberato e sottoposto a una sanificazione urgente dopo che due magistrati sono risultati positivi al coronavirus.

I due, riferiscono i media italiani, sono in isolamento ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Altre 30 persone sono in auto-isolamento ma questa misura potrebbe essere richiesta a tutti coloro che si sono trovati in contatto con i due magistrati. Il presidente del Tribunale milanese Roberto Bichi ha commentato: «Speriamo rimangano casi isolati, altrimenti dovremmo prendere ulteriori provvedimenti».

La Lombardia si conferma al centro dell'emergenza per quanto riguarda l'Italia. «Stiamo combattendo i giorni più difficili: nello spazio di due o tre giorni si avrà un'idea se i contagi cominceranno a rallentare o addirittura a decrescere» ha dichiarato il presidente regionale Attilio Fontana in tv. L'assessore Mattinzoli resta ricoverato, ma ha inviato (vedi sotto) un messaggio con il quale chiede di non dimenticare le aziende lombarde.

Una cinquantina di persone si trovano nell'ex ospedale militare di Baggio, riaperto per fronteggiare l'emergenza. 11 sono i ricoverati a Roma. Dove però non esiste un vero e proprio focolaio, trattandosi tutti, come confermano dall'ospedale Spallanzani, di contagi "importati" dalla Lombardia.

