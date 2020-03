Sono più di 3000 i decessi causati dal coronavirus

PECHINO - Sono salite a 3.038 le morti nel mondo causate dal nuovo coronavirus. L'infezione è ormai estesa a 65 Paesi. La soglia di 3.000 decessi è stata maturata da 42 nuovi morti nella provincia dell'Hubei, secondo i dati aggiornati dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese.

L'Nhc ha reso noto 202 altri contagi certi (solo sei fuori dall'Hubei) e 141 casi sospetti. Sono invece 2.837 le persone guarite e dimesse dagli ospedali, mentre i casi gravi sono diminuiti di 255 unità, a quota 7.110.

In Cina le infezioni sono salite a 80.026, di cui 32.652 ancora sotto trattamento, 44.462 risolte con la guarigione e 2.912 decessi. La Commissione ha spiegato che 46.219 persone sono ancora sotto stretta osservazione medica, dopo che domenica 8.154 sono state dichiarate non contagiate.

Nell'Hubei i contagi complessivi sono saliti a 67.103 e i decessi a 2.803: nel capoluogo Wuhan, invece, i dati sono pari, rispettivamente, a 49.315 e a 2.227.

Secondo morto negli Usa - Gli Usa registrano la seconda vittima, sempre nello stato di Washington. Si è inoltre registrato il primo caso di contagio a New York, secondo fonti della Sanità americana. L'uomo morto sabato aveva 70 anni ed era in «condizioni di salute precarie», secondo l'ufficio di sanità pubblica nella contea di King, la più popolosa dello stato.

Sulla costa opposta, New York ha confermato il suo primo caso di positività. «La paziente, una donna di circa 30 anni, ha contratto il virus mentre viaggiava in Iran ed è attualmente isolata nella sua casa», ha detto ieri sera il governatore Andrew Cuomo, aggiungendo che la paziente «non è in gravi condizioni ed è in una situazione controllata da quando è arrivata a New York».