Louvre chiuso per coronavirus

PARIGI - Il museo del Louvre è rimasto inaspettatamente chiuso domenica mattina.

La causa? Un'assemblea dei dipendenti (o meglio, «un punto informativo» alla presenza di rappresentanti del personale e della direzione) preoccupati per il rischio di contagio a causa dell'epidemia di coronavirus. I molti turisti che affollano la capitale francese sono stati colti di sorpresa dalle porte chiuse nella piramide di vetro. Lunghe code si sono formate e al momento non è sicura la riapertura per questo pomeriggio.

Il governo francese non considera i musei alla stregua di luoghi a rischio, anche se sono previste numerose eccezioni

117 casi in Germania - Il numero delle persone contagiate dal coronavirus in Germania è salito a 117, in nove Länder. Lo si evice dai dati dell'aggiornamento mattutino del ministero della Salute tedesco. Il maggior numero di casi si registra in Renania Settentrionale-Vestfalia, con 66 individui positivi.