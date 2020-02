Coronavirus, il punto della situazione

PECHINO - Il coronavirus, nonostante la curva dei contagiati e delle vittime sembri in discesa, continua a colpire. E come negli scorsi giorni i numeri più rilevanti (anche se ancora in calo) arrivano dalla Cina. Il Paese focolaio del virus riferisce infatti di 44 nuove morti e 327 casi aggiuntivi di contagio, il livello più basso da oltre un mese.

Nel complesso, le vittime sono salite a 2.788, ha riferito la Commissione sanitaria nazionale (Nhc), quasi tutte relative all'Hubei, la provincia epicentro dell'epidemia.

Corea - Anche la Corea del Sud riferisce di nuovi casi: 256 per l'esattezza. Il totale nazionale dei contagi è salito a 2.022.

Giappone - Saranno circa 100 i membri sani dell'equipaggio a essere sbarcati oggi dalla nave Diamond Princess, nella baia di Yokohama in Giappone. Lo ha detto il ministero della Salute nipponico spiegando che sono circa 150 le persone rimaste a bordo, la maggioranza straniere.

I membri dell'equipaggio verranno condotti in un centro specializzato nella prefettura di Saitama, a nord di Tokyo, dove già ieri sono state trasferite le prime 91 persone sbarcate. L'equipaggio rimarrà in osservazione per due settimane prima di essere nuovamente testato e poi eventualmente dimesso.

Il ministero ha inoltre precisato che alcuni membri dell'equipaggio verranno rimpatriati nei loro paesi di origine senza visitare i centri specializzati, con il supporto dei mezzi messi a disposizione dai paesi interessati. La Diamond Princess inizialmente trasportava 3.700 passeggeri, 705 positivi al coronavirus e trasferiti nei centri medici.

Stop al tour negli Emirati Arabi - Gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di cancellare le ultime due tappe dell'UAE Tour dopo che due membri dello staff di una delle squadre che partecipano al tour ciclistico sono stati trovati positivi al coronavirus. Lo riporta la Bbc.

Organizzatori, partecipanti, membri dello staff e chiunque sia venuto in contatto con i due corridori italiani stanno adesso effettuando il test per verificare che non siano stati contagiati.

Primo caso in Olanda - L'Olanda ha annunciato il primo caso di contagio da coronavirus. Lo riporta la Bbc. Si tratta di una persona a Tilburg, nel sud, che era rientrata da poco dal nord Italia.