Positiva al virus una collaboratrice del governatore della Lombardia. Fontana: «Vivrò in auto-isolamento»

MILANO - Anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, si trova attualmente in auto-isolamento. Una dipendente della Regione, sua stretta collaboratrice, è stata infatti trovata positiva al coronavirus, e di conseguenza Fontana ha optato per un auto-isolamento.

La notizia è stata data dallo stesso governatore tramite una diretta Facebook.

Fontana si è già sottoposto al test, risultato poi negativo. Tuttavia, ha fatto sapere, vivrà le prossime due settimane «in una sorta di auto-isolamento, che soprattutto preservi le persone che lavorano con me».

Dati aggiornati - I dati più recenti riguardanti l’Italia parlano di 456 persone contagiate, e di 12 morti (tutti con malattie pregresse).

Il virus nel frattempo ha raggiunto anche le Marche e la Puglia. Un uomo è risultato positivo in provincia di Taranto: il 23 febbraio si era allontanato dalla zona rossa di Codogno.

Focolai collegati - Nel frattempo è stato confermato dal ministro italiano della Salute Roberto Speranza che i due focolai, quello lombardo e quello veneto, inizialmente creduti indipendenti, sono risultati collegati.

Allarme dalla Scala - Un corista del Teatro La Scala di Milano è risultato positivo al coronavirus. Tuttavia a preoccupare sarebbero le tempistiche del contagiato: l’uomo infatti è assente per malattia dal 13 febbraio, una settimana prima della scoperta del virus in Lombardia. L’impiegato, fa sapere Repubblica, è a casa, e ha superato la fase più critica.

La Scala rimarrà chiusa almeno fino al 2 marzo, ma non è escluso un prolungamento dello stop.

Anche in Danimarca, Romania e Estonia - Pure la Danimarca ha il suo primo contagiato. Si tratta di un uomo proveniente da una località sciistica italiana. La moglie e il figlio sono risultati negativi.

In Romania è stato trovato positivo un 20enne, che lavora presso un ristorante di proprietà di un italiano.

Invece la persona affetta dal virus trovata in Estonia era appena rientrata dall'Iran.