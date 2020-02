Coronavirus, allentate le misure: i bar potranno rimanere aperti anche dopo le 18.00

MILANO - Da oggi i bar di Milano e della Lombardia potranno restare aperti anche dopo le 18.00. Per evitare assembramenti, il servizio bar dovrà essere gestito solo al tavolo dal personale e non direttamente al bancone.

«I bar e/o pub che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande - si legge sul sito della Regione - non sono soggetti a restrizioni e pertanto possono rimanere aperti come previsto per i ristoranti, purché sia rispettato il vincolo del numero massimo di coperti previsto dall'esercizio».

Bilancio - In Italia il bilancio è di 374 contagiati, di cui 258 casi in Lombardia. I morti sono saliti a 12, con un primo decesso registrato in Emilia-Romagna. Stando alla Regione Emilia-Romagna la vittima è un paziente 70enne, cittadino lombardo, «già affetto da importanti patologie pregresse». Proveniva da uno dei comuni della "zona rossa" lombarda, era stato ricoverato all'ospedale di Piacenza, poi trasferito in terapia intensiva a Parma. I contagiati in Emilia-Romagna sono 30.