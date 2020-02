Coronavirus: nuovi casi in Europa

PECHINO - Mentre in Cina la situazione continua gradualmente a migliorare, anche se quotidianamente i numeri riferiscono ancora di decine di vittime del coronavirus, nel resto del mondo prosegue la conta dei nuovi contagiati.

Nel Paese focolaio del virus, intanto, riferiscono oggi di 52 nuovi decessi, la cifra più bassa in oltre tre settimane che porta il bilancio delle vittime a 2'715.

Tutte le nuove morti sono avvenute nell'Hubei, provincia epicentro della malattia, in cui si sono registrate 401 delle 406 nuove infezioni segnalate oggi dalla Commissione nazionale per la salute (Nhc).

Il numero di nuovi casi è in diminuzione nel paese, con più province che hanno riportato zero nuove infezioni negli ultimi giorni. Al di fuori dell'epicentro sono stati riportati solo cinque casi, il dato più basso in oltre un mese.

In Corea del Sud - Il numero di persone infettate in Corea del Sud è salito invece a 1'146, dopo l'annuncio da parte delle autorità sanitarie locali di 169 nuovi contagi e di un undicesimo decesso.

Si tratta del livello più alto di contaminazione nel mondo al di fuori della Cina continentale, dove l'epidemia di Covid-19 è iniziata a dicembre.

L'undicesima persona a soccombere al virus è un trentenne proveniente dalla Mongolia, che è diventato il primo straniero a morire in Corea del Sud, secondo un comunicato stampa del Centro per il controllo malattie e prevenzione (Kcdc). Era stato ricoverato in ospedale in attesa di un trapianto di fegato, secondo l'agenzia di stampa Yonhap.

Altri 2 casi in Germania - Due nuovi contagi da coronavirus sono stati invece certificati in Germania, nel Baden-Württenberg (al confine con la Svizzera) e nel Nordreno-Vestfalia (ovest), facendo salire a 18 il numero dei casi nel paese.

Nel primo caso si tratta di un 25enne di Göpping. Nel secondo, una persona di Erkelenz, portata adesso nel policlinico universitario di Düsseldorf. Fino a qualche giorno fa il bilancio era fermo a 16 contagiati, quasi tutti in via di guarigione.

Secondo l'agenzia Dpa il 25enne potrebbe essere rimasto contagiato a Milano durante un viaggio di lavoro. Non sarebbe chiaro invece dove potrebbe essersi contagiato il paziente del Nordreno-Vestfalia.

Primo caso a Madrid - Un giovane di 24 anni che aveva viaggiato nel Nord Italia è risultato positivo al coronavirus, diventando il primo caso confermato a Madrid e il settimo in tutta la Spagna (gli ultimi cinque confermati nelle ultime 24 ore). Lo riferiscono i media spagnoli. Il ragazzo si trova ora nel suo domicilio in attesa di essere trasferito in ospedale.