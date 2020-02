Lombardia, «la situazione si è stabilizzata»

MILANO - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha confermato che «la situazione si è stabilizzata».

«La popolazione sta reagendo in maniera estremamente composta, seria e civile» e ora devono passare 4-5 giorni per capire «quale effetto possono dare i provvedimenti presi».

L'assessore alla Sanità Giulio Gallera ha fatto l'aggiornamento dei dati: 240 i contagi su più di 1800 tamponi processati e che sono andati in laboratorio. Per quanto riguarda i decessi «aspettiamo di avere il via libera dall'Istituto superiore di sanità» per la conferma. Negli ospedali, specialmente nella "zona rossa" del Lodigiano, stanno arrivando mascherine, tamponi e altri presidi sanitari. «Nessun reparto lombardo sta chiudendo» ha aggiunto Gallera, precisando un'informazione che sta circolando in queste ore.

In caso di necessità sono state individuate delle strutture da adibire a centri di quarantena. Si sta provvedendo a formare del personale per i centralini telefonici che attualmente sono intasati.

Fontana ha ribadito che l'ospedale di Codogno «non ha commesso nessun errore» e anzi «è andato oltre i protocolli», ed è per questo che mi sono innervosito dopo le affermazioni del presidente del Consiglio Conte.