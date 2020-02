Ci sono i primi casi di contagio in Croazia e Austria

VIENNA - Ci sarebbero i primi due contagi da coronavirus in Austria.

Lo ha riferito il governatore del Tirolo Günther Platter, citato dall'agenzia stampa Apa che aggiunge che una delle due persone sarebbe rientrata dalla Lombardia. Questa informazione non è ancora stata confermata dalle autorità.

La coppia, formata da due 24enni, è stata posta in isolamento in una clinica di Innsbruck. Attualmente i due presenterebbero solo sintomi lievi, e la loro vita non sarebbe in pericolo.

Primo caso anche in Croazia - Il premier croato Andrej Plenkovic ha confermato ai media l'esistenza del primo caso confermato di coronavirus. Si tratta di un giovane di rientro dalla Lombardia: avrebbe soggiornato a Milano dal 19 al 21 febbraio.

La persona presenta sintomi lievi e la sua vita non è in pericolo, secondo i medici. Ora è ricoverata in isolamento in un ospedale di Zagabria.

Raggiunta anche la Liguria - Il coronavirus è arrivato anche in Liguria, più precisamente ad Alassio. La conferma è arrivata oggi, in seguito ai prelievi effettuati ieri. Una persona è risultata positiva agli esami.