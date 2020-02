Coronavirus, calano i decessi in Cina

PECHINO - La Cina prosegue con la conta di vittime e contagi del coronavirus in Cina ha accertato ieri altri 508 casi di coronavirus, portando il totale a 77'658. Le nuove morti, ha riferito la Commissione sanitaria nazionale, sono state 71 (il dato più basso da oltre due settimane), per un bilancio complessivo di 2663.

Al netto dell'Hubei, l'epicentro dell'epidemia, i nuovi casi nel resto della Cina sono stati solo nove. Nella regione focolaio con i 499 nuovi casi di contagio il totale sale a 64'786, mentre i 68 ulteriori decessi portano il totale a 2563.

Intanto la Corea del Sud ha reso noto 60 nuovi casi, portando il totale a quota 893 in tutto il Paese. Nei suoi aggiornamenti sulla crisi, il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) ha spiegato in una nota che si tratta del più piccolo incremento negli ultimi quattro giorni. Quanto alle vittime, c'è un caso in più da registrare che porta il conto complessivo a otto.

Quarto morto in Giappone - Anche il Giappone prosegue con la conta delle vittime. Una quarta persona è morta per il coronavirus dopo essere stata portata in ospedale dal periodo di quarantena osservato all'interno della Diamond Princess, la nave da crociera rimasta ancorata nel porto di Yokohama. Lo riporta la tv pubblica nipponica Nhk, secondo cui la vittima è un uomo ultraottantenne.

Il governo giapponese ha allo studio un piano per esortare i residenti di alcune aree dove si sono registrati i maggiori casi a rimanere nella propria abitazione, per evitare la diffusione dell'agente patogeno. Se le infezioni dovessero mostrare un particolare incremento in un'area specifica è probabile che le autorità solleciteranno i residenti a evitare di uscire dalle proprie case, rispetto alle attuali indicazioni di astenersi di frequentare persone che hanno avuto contatti con infetti.

Il governo inoltre chiederà alle istituzioni ospedaliere di quelle zone di occuparsi dei pazienti infettati, anche se non sono centri specializzati per le malattie infettive. Il numero dei casi di contagi di coronavirus in Giappone si è assestato a 851, inclusi i 691 passeggeri che sono risultati positivi a bordo della Diamond Princess.

Fermate le riprese a Venezia per film Tom Cruise - La paura per il virus ha interrotto pure la produzione dell'ultimo film della serie 'Mission: Impossible' con Tom Cruise, che si stava girando in Italia. Secondo lo specialista dell'intrattenimento The Wrap, la settima puntata della serie della Paramount Pictures aveva infatti in programma di fare riprese a Venezia per tre settimane.

«Per la sicurezza e il benessere del nostro cast e della nostra troupe e per la volontà del governo locale veneziano di fermare le riunioni pubbliche in risposta alla minaccia del coronavirus, stiamo modificando il piano di produzione per le nostre tre settimane da girare a Venezia», ha detto un portavoce della Paramount in un comunicato a The Wrap.

La fonte ha aggiunto che Cruise non ha viaggiato in Italia e che i membri della troupe sono stati autorizzati a tornare a casa fino al riavvio della produzione. "Mission: Impossible 7" è atteso nelle sale cinematografiche per il 23 luglio 2021.