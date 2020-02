Coronavirus, la mortalità è «assolutamente contenuta»

MILANO - Lo hanno reso noto le autorità lombarde nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella sede di Regione Lombardia a Milano. Sono intervenuti l'assessore alla Salute Giulio Gallera e il governatore Attilio Fontana.

Gallera ha confermato gli ultimi dati: 172 contagi («70% maschi e 30% femmine») e cinque decessi in Lombardia. La mortalità è «assolutamente contenuta» e i decessi riguardano «persone molto anziane e già compromesse», ha sottolineato Gallera. Le due vittime odierne avevano più di 80 anni ed erano molto malate. Il 90% dei casi è compreso nell'area di Lodi, Cremona e Pavia.

L'assessore ha messo in rilievo due fake news che stanno circolando: la prima che sospendeva le ispezioni nelle aziende farmaceutiche. Inoltre sono stati segnalati casi nella zona rossa (quella dove si sono registrati i casi nel Lodigiano) di persone che si spacciano per addetti della Croce Rossa e che si presentano per fare degli screening porta a porta. «Non fate entrare nessuno» affermano in coro Gallera e Fontana.

Manifestazioni fieristiche, sagre e fiere sono sospese e provvedimenti saranno presi nei confronti dei centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica. I ristoranti sono aperti. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi e piscine. Consentite le attività sportive all'aperto, ma non l'uso di strutture chiuse come gli spogliatoi. I bar chiuderanno alle 18, come da ordinanza del ministero della Salute.

Il "paziente zero" non è ancora stato individuato «ma la situazione è tale che va gestita in una maniera completamente diversa» ha evidenziato Gallera.