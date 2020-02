Coronavirus, chiamano per un tampone a domicilio? Occhio, è una truffa

LECCO - La Croce Rossa Italia - Comitato del Comprensorio Lecchese ha segnalato un tentativo di truffa a tema coronavirus. In particolare ci sarebbero stati casi di strane telefonate giunte ad alcuni anziani, con persone che dicevano di essere della Croce Rossa e che si sarebbero recati al domicilio per effettuare il tampone del coronavirus.

«Non fidatevi di chi si presenta a domicilio per controlli, verifiche, ecc. Non esistono medici che vengono a casa vostra per fare i tamponi coronavirus».

L'appello è di far circolare questo messaggio, che da un lato vuole rassicurare la popolazione e dall'altro mette in guardia in merito alla presenza di truffatori senza scrupoli. «Nel dubbio, chiamate sempre le autorità per una verifica».