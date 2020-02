Coronavirus, in Italia 51 casi. «Primi per numero di contagi»

MILANO - È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia. Lo ha spiegato in conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. In Veneto sono invece 12 al momento, tra cui il 78enne deceduto ieri a Schiavonia.

Degli altri 11 contagiati in Veneto, solo uno è al di fuori del comune di Vo' Euganeo: il 67enne di Mira (Venezia) portato la notte scorsa dall'ospedale di Dolo a Padova, in rianimazione. I restanti 10, tra cui «altri sette casi registrati oggi» ha spiegato il governatore veneto Luca Zaia, fanno riferimento tutti a residenti del comune di Vo'.

Focolaio, non pandemia - Le nuove infezioni da coronavirus registrate in Lombardia sono «tutte riferibili al territorio di Codogno e del Lodigiano» ha sottolineato dal canto suo Fontana. «Abbiamo la conferma che l'area del basso lodigiano è centro di un focolaio. Possiamo dirlo in maniera abbastanza certa, tutte le situazioni di positività hanno o avuto contatti nei giorni 18 e 19 con il pronto soccorso e l'ospedale di Codogno», ha aggiunto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, facendo il punto sulla situazione del coronavirus in Lombardia. «Non è una situazione di pandemia, per ora non ci sono motivi perché nel resto della regione vengano prese misure di alcun tipo dal punto di vista sanitario».

Sono risultati positivi circa il 13% dei tamponi fatti finora per verificare il contagio o meno dal Coronavirus in Lombardia, ha aggiunto l'assessore, sottolineando che c'è una «contagiosità evidente». Si tratta di un virus «abbastanza virulento ma che nella metà delle persone ha un decorso ordinario».

Test positivo post mortem - Ieri «è stata rinvenuta nel proprio domicilio una donna di 77 anni deceduta che aveva tutta una serie di patologie. A questa persona post mortem è stato fatto il tampone ed è risultato positivo, ma ad oggi non possiamo dire, visto che manca l'autopsia e altri esami, se è morta a causa del coronavirus o per altre situazioni», ha detto Gallera, parlando del primo decesso in Lombardia per coronavirus. La vittima ultrasettantenne era residente a Casalpusterlengo.

«Italia prima in Europa per casi» - «L'Italia si colloca, al momento, al primo posto tra i Paesi europei per numero di contagi da nuovo coronavirus SarsCoV2». È stato Walter Ricciardi, membro del Consiglio Esecutivo dell'Organizzazione mondiale della Sanità, a sottolineare il triste primato. Attualmente, nel nostro Paese si registrano infatti oltre 50 casi di contagi secondari (in persone non provenienti da aree a rischio) e due decessi, ma il numero delle infezioni continua a crescere.