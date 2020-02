Coronavirus, due amici del 38enne presentano i sintomi

MILANO - Altri due amici del 38enne lodigiano, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Codogno, presentano sintomi compatibili con il Covid-19. Attualmente sono in corso i test per capire se hanno contratto la malattia.

In totale i casi di positività sono sei, ha dichiarato l'assessore regionale lombardo Massimo Gallera in conferenza stampa. Gallera ha evidenziato «la grande prova di efficacia» nell'identificazione del contagio e ha rassicurato sulle condizioni del primo ricoverato. «Sta bene» e anche lo stato di salute della moglie «è positivo».

Paziente zero ancora ignoto - Nel corso della conferenza stampa a Milano si è appreso che il paziente zero non è ancora stato individuato. «Ancora non sappiamo da chi si è diffuso il virus», magari da qualcuno che nel frattempo è guarito, ipotizza Gallera. L'uomo della provincia di Piacenza appena tornato dalla Cina, che si pensava potesse aver contagiato il 38enne, è risultato negativo al test del coronavirus.

Le autorità invitano alla calma - «Invitiamo alla calma, alla tranquillità e alla serenità rispetto all'efficacia del nostro sistema sanitario» ha aggiunto Gallera. L'assessore alla Protezione civile Pietro Foroni ha spiegato che si stanno valutando una serie di strutture, anche militari, per creare centri di quarantena. Si stanno definendo anche le misure da prendere nei luoghi pubblici.

Il governatore lombardo Attilio Fontana ha aggiunto: «Le misure sono gli unici mezzi per evitare la diffusione del contagio» e di non lasciarsi prendere dal panico. «Sono fondamentali per il bene della comunità» e saranno rivalutate non appena il ministro della Salute Speranza arriverà sul posto.

Il premier italiano Giuseppe Conte, che si trova a Bruxelles, ha dichiarato che «è stata disposta dal Ministero della Salute una nuova ordinanza che dispone il trattamento d'isolamento per tutti coloro che sono venuti a contatto» con i contagiati.

L'ospedale di Codogno ha chiuso il pronto soccorso come misura per evitare nuovi possibili contagi.

Smentita sulla moglie del 38enne - La moglie del primo ricoverato per il coronavirus non è una docente di un liceo. L'informazione circolata nelle scorse ore sulla stampa italiana è stata smentita. La donna sarebbe invece una commessa di un'erboristeria, ma non si sarebbe recata al lavoro negli scorsi giorni a causa del suo stato avanzato di gravidanza.

Quanti sono i casi confermati? Quante le vittime? E quante sono le persone guarite dal coronavirus cinese? Le cifre a livello mondiale si trovano su una piattaforma di monitoraggio elaborata dalla Johns Hopkins University del Maryland. Clicca qui.