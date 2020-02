Trovato sottomarino "fatto in casa" pieno di droga

PANAMA - Oltre cinque tonnellate di droga sono state rinvenute in quello che è stato definito un semi-sommergibile "fatto in casa", utilizzato per contrabbandare narcotici.

Il Ministro della sicurezza pubblica di Panama ha comunicato che l'operazione ha portato all'arresto di quattro cittadini colombiani. La scoperta è stata effettuata dalle autorità del Servizio Aeronavale Nazionale di Panama, che si sono imbattute nello strano mezzo mentre pattugliavano le coste al largo della provincia di Bocas del Toro.

Non è stato specificato quale tipo di droga sia stata rinvenuta nel semi-sommergibile. In ogni caso, non è la prima volta che mezzi simili vengono impiegati dai narcotrafficanti per trasportare cocaina verso gli USA o l'Europa. Questo perché, una volta sott'acqua, sono piuttosto difficili da localizzare.