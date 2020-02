Due sparatorie ad Hanau, almeno undici morti

BERLINO - Notte di sangue e terrore ad Hanau, cittadina tedesca di circa centomila abitanti situata nel land dell'Assia. Due sparatorie, avvenute in due locali dove si fuma il narghilè, hanno infatti provocato la morte di almeno undici persone e il ferimento di altre cinque.

Autore trovato morto - Il sospetto autore della mattanza - perpetrata attorno alle 22.00 - avrebbe sparato da un'automobile in corsa per poi fuggire. Una fuga che, secondo quanto riferito dalla polizia locale, è stata di breve durata visto che il suo corpo è stato successivamente ritrovato senza vita (accanto a un altro) in un appartamento di Hanau. «Il presunto killer è stato trovato morto nel suo appartamento. Le forze speciali della polizia hanno rinvenuto un altro cadavere. L'inchiesta prosegue. Attualmente non ci sono indicazioni che facciano pensare che ci siano altri attentatori», precisa la polizia dell'Assia su Twitter.

Rivendicazione video - I cinque feriti, soccorsi dalle unità mediche, sono in condizioni critiche. Per ora le motivazioni del gesto restano sconosciute anche se - secondo indiscrezioni anticipate dalla Bild e in seguito confermate dalle autorità - il killer avrebbe lasciato le proprie rivendicazioni in una lettera e in un video rinvenuti dalla polizia.

Nessuna pista esclusa - Attualmente non vi è alcuna pista privilegiata. La Procura del land è molto cauta e non vuole creare allarmismi nella popolazione. Anche se la matrice terroristica viene presa in considerazione, soprattutto visto il tipo di locali presi di mira dallo sparatore.

❗ #Update nach #Schießerei in #Hanau ❗



Mutmaßlicher Täter wurde leblos an seiner Wohnanschrift in #Hanau aufgefunden. Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche.



Die Ermittlungen dauern an.



Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere Täter. — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) February 20, 2020

keystone-sda.ch (Andreas Arnold)