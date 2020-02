Trump perdona quattro condannati

WASHINGTON - Donald Trump ha deciso di perdonare una serie di personaggi coinvolti negli anni in casi di truffa e corruzione, regalando loro la libertà.

Il presidente americano ha concesso la grazia all'ex capo della polizia di New York Bernard Kerik, condannato per frode fiscale, all'ex proprietario della squadra di football dei San Francisco 49ers Edward De Bartolo, condannato per estorsione, e all'ex finanziere Michael Milken, soprannominato il 'Re degli junk bond', dei titoli spazzatura, e per questo condannato 10 anni di carcere.

Trump ha anche commutato la pena, rimettendolo in libertà, all'ex governatore democratico dell'Illinois Rod Blagojevich, condannato a 14 anni di carcere con l'accusa di corruzione per aver tentato di "vendere" il seggio del Senato lasciato libero da Barack Obama.