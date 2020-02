Ordigno della seconda guerra mondiale rinvenuto poco fuori Milano

MILANO - Una bomba inesplosa, presumibilmente risalente alla seconda guerra mondiale, è stata scoperta oggi da degli operai al lavoro sugli argini del Seveso, a Paderno Dugnano in provincia di Milano. La bomba, riporta Il Giorno, si trovava adagiata sul letto del fiume.

Immediatamente sul posto i carabinieri, la polizia e gli artificieri che si sono impegnati per mettere in sicurezza la zona. Stando a Il Notiziario, l'ordigno non verrà fatto brillare sul posto. Per consentire le operazioni è stata bloccata la strada adiacente al tratto di fiume e la linea ferroviaria che attraversa la cittadina.

Proprio questo blocco probabilmente generà disagi al rientro in serata per i passeggeri in uscita dal capoluogo lombardo. Stando a quanto comunicato da Trenord, il traffico ferroviario sulla linea S9 è interrotta fra Palazzolo Milanese e Cormano-Cusano. Ci sarebbero degli autobus sostitutivi.