14 dei passeggeri Usa della Diamond Princess hanno il coronavirus

WASHINGTON - 14 dei passeggeri statunitensi evacuati ieri dalla nave da crociera Diamond Princess sono risultati positivi al Covid-19.

Lo riferiscono, in una nota congiunta, il Dipartimento di Stato e quello della Sanità Usa. Le autorità mediche hanno ricevuto comunicazione dei test effettuati 2 o 3 giorni fa e hanno applicato un protocollo di sicurezza. Le persone affette da coronavirus sono state trasferite «nel modo più rapido e sicuro in un'area di contenimento specializzata» sui due aerei che li devono riportare in patria.

Il Dipartimento di Stato ha stabilito che i 14 contagiati, che al momento non presentano sintomi, sono in isolamento rispetto al resto dei passeggeri e lo rimarranno fino alla fine del volo. «Tutti le persone a bordo saranno attentamente monitorate durante tutto il viaggio e chiunque dovesse presentare dei sintomi sarà trasferito nell'area di isolamento e trattato ad hoc».

L'arrivo negli Stati Uniti è previsto per le prossime ore. Dopodiché, gli oltre 300 passeggeri della nave da crociera saranno messi in quarantena per 14 giorni nella base aerea di Travis, in California, o in quella militare texana di San Antonio.

Via anche canadesi e australiani - Dalla Diamond Princess verranno presto evacuati i passeggeri di nazionalità australiana, canadese, coreana, taiwanese e i residenti a Hong. Il Comitato nazionale di sicurezza australiano si è riunito domenica e lunedì e ha deciso di portare via i 200 concittadini a bordo, dopo un sopralluogo sulla nave del direttore del Centro governativo per le malattie infettive.

Il Canada, che ha 255 persone a bordo, ha predisposto l'invio di un volo charter. La procedura sarà la stessa già messa in atto dagli Stati Uniti: una volta in patria tutti dovranno osservare una quarantena di due settimane in una base della marina in Ontario. Lo stesso vale per i 14 sudcoreani che verranno rimpatriati in aereo. Trattative sono in corso tra il governo giapponese e le autorità di Taiwan e Hong Kong.

La nave è ancorata nel porto giapponese di Yokohama dal 5 febbraio. 3700 le persone a bordo, delle quali un decimo sono risultate positive al coronavirus.

keystone-sda.ch